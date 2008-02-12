У Керчі вилучили тони вугілля і щебеня

140 тонн вугілля і 60 тонн щебеня вилучено в Керчі (Крим) в ході проведення оперативних заходів. Співробітниками податкової міліції Керчі встановлена і присічена незаконна господарська діяльність по реалізації вугілля і щебеня з одного з складів міста.

Як повідомили в прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, одна з місцевих мешканок, у якої був відсутній дозвіл на розміщення об`єкту торгівлі, організувала цю діяльність.

Складений акт, згідно з яким вилучено 140 тонн вугілля і 60 тонн щебеня на суму порядка 120 тис. грн. Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання до ухвалення рішення відповідно до чинного законодавства.