17 тон суміші нафтопродуктів зібрано на побережжі Керченської протоки

На побережжі Керченської протоки зібрано близько 17,1 т суміші нафтопродуктів з піском і водоростями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, така кількість суміші зібрана в період з 6 по 11 лютого.

Напередодні, 11 лютого, групою керченських рятувальників проводилися роботи по очищенню від нафтопродуктів забруднених ділянок побережжя міського пляжу Керчі. Було зібрано близько 1,5 т суміші нафтопродуктів, очищено близько 1300 м берегової смуги Керченської протоки від центрального входу на міський пляж у бік села Героєвське.

Нагадаємо, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці внаслідок шторму зазнали катастрофи близько десяти суден. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилося понад 1,2 тис. т мазуту. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

На острові Коса Тузла і в Ленінському районі автономії було зібрано близько 5,5 тис. т суміші мазуту з водоростями і піском. Проте досі суміш не вивезена з території Криму.

У лютому на ділянці від мису Такіль до Аршинцевської коси за 1-1,5 м від води спостерігалися плями водоростей з нафтопродуктами в діаметрі від 1 до 10 см. Лінія забруднення переривиста, здебільшого плями спостерігалися в кутових частинах і бухтах, повідомляв кримський Главк МНС.