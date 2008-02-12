Кримські татари заявляють про ксенофобські настрої серед силовиків АРК

Президія Меджлісу кримськотатарського народу вважає, що розслідування обставин резонансних подій останнім часом не може здійснюватися силами кримських управлінь МВС і СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу кримських татар, про це йшлося під час засідання президії Меджлісу, проведеної у зв`язку з масовим актом вандалізму, що стався на мусульманському кладовищі в смт Нижньогірське в ніч з 9 на 10 лютого.

«Розслідування обставин резонансних подій останнім часом не може здійснюватися силами кримських управлінь МВС і СБУ, серед співробітників яких чимало тих, хто сповідує стосовно кримських татар явні ксенофобські настрої», - сказано в повідомленні. Як приклад члени президії Меджлісу навели недавнього начальника кримської міліції Анатолія МОГИЛЬОВА. «МОГИЛЬОВ відкрито виступив у ЗМІ після його усунення з посади з рядом статей про «правомірність» депортації кримськотатарського народу з території Криму», - заявили в Меджлісі.

Крім того, президія Меджлісу кримськотатарського народу заявила, про «системні спроби до дестабілізації суспільно-політичної ситуації», що посилюються останнім часом у Криму На думку президії Меджлісу, спроби до дестабілізації проявляються «як з боку самої кримської влади, так і можуть бути ініційовані зовнішніми силами».

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 9 на 10 лютого невідомі зруйнували практично повністю всі надгробні камені (за різними даними, від 220 до 270) на мусульманському кладовищі в смт Нижньогірське, частково зруйнували огорожу, а також убили собаку, котрий був єдиним сторожем на кладовищі.

Порушено кримінальну справу за ознаками статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилами).