Кримські татари заявляють про ксенофобські настрої серед силовиків АРК
Засідання президії Меджлісу
Президія Меджлісу кримськотатарського народу вважає, що розслідування обставин резонансних подій останнім часом не може здійснюватися силами кримських управлінь МВС і СБУ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу кримських татар, про це йшлося під час засідання президії Меджлісу, проведеної у зв`язку з масовим актом вандалізму, що стався на мусульманському кладовищі в смт Нижньогірське в ніч з 9 на 10 лютого.
«Розслідування обставин резонансних подій останнім часом не може здійснюватися силами кримських управлінь МВС і СБУ, серед співробітників яких чимало тих, хто сповідує стосовно кримських татар явні ксенофобські настрої», - сказано в повідомленні. Як приклад члени президії Меджлісу навели недавнього начальника кримської міліції Анатолія МОГИЛЬОВА. «МОГИЛЬОВ відкрито виступив у ЗМІ після його усунення з посади з рядом статей про «правомірність» депортації кримськотатарського народу з території Криму», - заявили в Меджлісі.
Крім того, президія Меджлісу кримськотатарського народу заявила, про «системні спроби до дестабілізації суспільно-політичної ситуації», що посилюються останнім часом у Криму На думку президії Меджлісу, спроби до дестабілізації проявляються «як з боку самої кримської влади, так і можуть бути ініційовані зовнішніми силами».
Як повідомляв УНІАН, у ніч з 9 на 10 лютого невідомі зруйнували практично повністю всі надгробні камені (за різними даними, від 220 до 270) на мусульманському кладовищі в смт Нижньогірське, частково зруйнували огорожу, а також убили собаку, котрий був єдиним сторожем на кладовищі.
Порушено кримінальну справу за ознаками статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилами).