Новий прокурор Криму керуватиметься принципом трьох ”п”

Заступник генерального прокурора України Віталій ЩОТКІН сьогодні в Сімферополі представив нового прокурора Автономної Республіки Крим Володимира БОЙКА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокурора Криму Наталя БОЯРКІНА.

В.ЩОТКІН в ході представлення озвучив наказ генпрокурора України про переведення В.БОЙКА з Київської області на роботу в прокуратуру Криму. На церемонії представлення В.БОЙКА було присутнє керівництво Криму.

Новопризначений прокурор автономії заявив, що в своїй роботі керуватиметься принципами порядності, професіоналізму, відданості обов’язку (рос. - порядочность, профессионализм, преданность долгу), повідомила Н.БОЯРКІНА.

За її словами, В.БОЙКО бачить одним із основних напрямів роботи прокуратури боротьбу з корупцією і хабарництвом. Новий прокурор Криму також заявив, що прокуратура автономії перебуває поза політикою.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого парламент Криму узгодив призначення В.БОЙКА на посаду прокурора АРК.

В.БОЙКО в 2005-2007 роках працював заступником прокурора Криму, в 2007 році був призначений прокурором Київської області.

На фото - В.Бойко (фото Заіра Акадирова).