Кримські татари збирають цеглини для мечеті (фото)

Камінь-ракушняк як символ єдності

Кримські татари - учасники акції з вимогою виділити земельну ділянку для будівництва Соборної мечеті в Сімферополі - закликають кожного кримчанина передати їм будівельний камінь-ракушняк. Головна умова - від кожного поодинці Це не збір будівельного матеріалу... Акція свідчить про рішучість і єдність кримськотатарського співтовариства Фото УНІАН та прес-служби Меджлісу

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