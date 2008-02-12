Кримські татари збирають цеглини для мечеті (фото)

15:42, 12 лютого 2008
Крым
0 0

Камінь-ракушняк як символ єдності

Кримські татари - учасники акції з вимогою виділити земельну ділянку для будівництва Соборної мечеті в Сімферополі - закликають кожного кримчанина передати їм будівельний камінь-ракушняк.

Головна умова - від кожного поодинці

Це не збір будівельного матеріалу...

Акція свідчить про рішучість і єдність кримськотатарського співтовариства

Фото УНІАН та прес-служби Меджлісу

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter