Кримські татари збирають цеглини для мечеті (фото)
15:42, 12 лютого 2008Крым
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Камінь-ракушняк як символ єдності
Кримські татари - учасники акції з вимогою виділити земельну ділянку для будівництва Соборної мечеті в Сімферополі - закликають кожного кримчанина передати їм будівельний камінь-ракушняк.
Головна умова - від кожного поодинці
Це не збір будівельного матеріалу...
Акція свідчить про рішучість і єдність кримськотатарського співтовариства
Фото УНІАН та прес-служби Меджлісу
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