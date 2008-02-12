Мер Сімферополя ”відморозився” від кримських татар?

Кримські татари розпочали завезення будматеріалів на місце будівництва майбутньої Соборної мечеті в Сімферополі. Як повідомив журналістам перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ, сьогодні 21-й день з початку інформаційної акції протесту на вулиці Ялтинській, 22, у Сімферополі. За його словами, за минулі три тижні кримська влада ні в особі сімферопольського мера Геннадія БАБЕНКА, ні в особі кримського спікера Анатолія ГРИЦЕНКА не зробили жодного кроку для того, аби врегулювати ситуацію з виділенням землі під будівництво мечеті.

«Я за своєю ініціативою кілька разів виходив на згаданих керівників. Пан БАБЕНКО просто відморозився, сказавши про те, що сесія Сімферопольської міськради відбудеться лише 28 лютого, і депутати, можливо, розглянуть питання про соборну мечеть. Пан ГРИЦЕНКО вказує на те, що всі необхідні рішення приймаються Сімферопольською міськрадою», - повідомив Р.ЧУБАРОВ.

За його словами, виходячи з такої позиції кримських властей, кримські татари минулої суботи провели нараду керівників регіональних меджлісів та імаму всього Криму. На цій нараді була підтримана ініціатива тисяч кримських татар про завезення будматеріалів на місце майбутньої Соборної мечеті в Сімферополі.

«Ми запропонували нашим співвітчизникам реалізувати їх ініціативу формою «від кожного мусульманина по будівельному каменю», - повідомив Р.ЧУБАРОВ.

Він також зазначив, що це не є збором будівельних матеріалів, «це є акція, спрямована на демонстрацію кримським властям рішучості кримських мусульман, їх наполегливості, і, найголовніше, – на захист власної гідності від депутатів Сімферопольської міськради, які своїми незаконними діями посягли на найсвятіші почуття віруючих людей».

Р.ЧУБАРОВ зазначив при цьому, що акція підтримана кримчанами інших національностей і віросповідань. У присутності журналістів кримським татарам був переданий камінь від Української православної церкви Київського патріархату.

Р.ЧУБАРОВ підкреслив, що безпосередньо будівництво соборної мечеті розпочнеться після офіційного закріплення земельної ділянки, а ця акція має на меті змусити владу виконувати вимоги закону. «Кримські татари підкреслюють таким чином, що дискримінаційна політика проти них, приниження їх національної гідності не залишатимуться без реакції», - додав він.

Як повідомлялося, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму планувало збудувати свій головний храм у міському парку «Салгирка», пізніше - погодилося на альтернативну пропозицію спорудити мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі по вул. Ялтинській, 22. У липні 2004 року Сімферопольська міськрада погодила з ДУМК місце розташування земельної ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведення даної землі в оренду. Проте у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набув силу новий Лісовий кодекс, виникла необхідність у повторному узгодженні цього питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.

10 січня 2008 року на сесії Сімферопольської міськради було прийнятотрішення виділити під мечеть ділянку площею 2,7 гектарів по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше. ДУМК висловило обурення з приводу такого рішення і пообіцяло звернутися до суду.