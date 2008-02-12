Куніцин називає популізмом рішення про Севастополь без НАТО
Є цілий ряд політичних лозунгів
Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що Севастопольська міськрада, ухваливши рішення про оголошення міста „територією без НАТО”, займається популізмом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ТРК „Бриз”.
За словами С.КУНІЦИНА, на сьогодні „більшість у міськраді складають депутати від Партії регіонів і КПУ. По суті, у них контрольний пакет. Тому коли міськрадою ухвалюються окремі популістські рішення, я хочу запитати: друзі, так ви влада чи опозиція? Ви ведете себе так, начебто ви є опозиція. А ви влада, тому що у вас сьогодні більшість у міській раді. Так давайте і вести себе належним чином, і не ухвалювати популістських рішень, які нічого доброго не дадуть.
Як сказав С.КУНІЦИН, „сьогодні життя так влаштоване, що з Північноатлантичним альянсом співробітничають усі країни колишнього Радянського Союзу, і братська Російська Федерація - ще більше (здійснює співробітництво - УНІАН), ніж Україна”.
Також на думку голови міськадміністрації, „є цілий ряд політичних лозунгів, якими спекулюють окремі політичні сили напередодні виборів. Це проблеми мови, проблеми НАТО чи без НАТО тощо. Вибори проходять, і на цьому все закінчується”. Як вважає С.КУНІЦИН, люди вже втомилися від політики, „а цілий ряд політичних партій викидають лозунги і починають готуватися до місцевих виборів. На всяк випадок, розуміючи, що вони можуть бути, і цим самим відволікають громадську думку від справ насущних”.
Як повідомляв УНІАН, 29 січня Севастопольська міська рада оголосила територію Севастополя „Територією без НАТО”. В ухваленому нею рішенні зазначалося, що проголошення міста „територією без НАТО” означає, що міськрада виступає „проти присутності у нашому регіоні військ НАТО, інструкторів, інспекторів та інших представників НАТО”. В сесійному рішенні також говориться, що депутати не дають „згоди на використання міської інфраструктури для розміщення і забезпечення військових підрозділів НАТО”.
Міськрада тоді звернулася до Президента і Верховної Ради України „з вимогою припинити втягування України в НАТО”.