360 будинків Севастополя - без тепла

У Севастополі через дефіцит газу зупинено роботу 7-ми котелень і припинено подачу тепла в 360 багатоквартирних будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив начальник Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ХІБУЧЕНКО.

„З 1 лютого Севастополю різко зменшили ліміт газу для забезпечення котельних - до 30% від потреби”, - сказав він. За його словами, на сьогодні ліміт газу для ДКП „Севтеплоенерго” складає лише 330 тис. куб. метрів на добу.

„Подібної кількості газу ще могло вистачити при температурі плюс 6-8 градусів, і це було не настільки трагічно, як сьогодні. Останні ж два дні, коли температура наблизилася до нульової позначки, тільки „Севтеплоенерго”, не враховуючи подачу гарячої води (кілька місяців гаряча вода у житловий сектор Севастополя не подається - УНІАН), повинно мати ліміт газу у розмірі не менше 1 млн. куб. м”. Саме тому припинено роботу котелень.

У свою чергу, заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ повідомив, що представники ДК „Газ України” заявили, що компанія не має достатніх об’ємів природного газу. “Тобто вони сьогодні фізично не можуть нам дати ні жодних документів, ні підписати договорів”, - сказав він.

І.ЛОКТІОНОВ додав, що „Севастополь - єдиний регіон в Україні, який не має заборгованості за 2007 рік, і ми вправі були розраховувати на нормальні взаємовідносини і з ДК „Газ України”, і НАК „Нафтогаз України”. Тим не менше, зауважив він, місто стало заручником цієї ситуації, яка сьогодні загалом є в Україні.

За словами І.ЛОКТІОНОВА, у Севастополі „є на рахунках кошти, які були виділені міськрадою у вигляді дотацій комунальним підприємствам, але без договорів казначейство не проводить платежі, і сьогодні, маючи фінансовий ресурс, ми навіть не можемо оплатити газ, який спожили ще в січні”.