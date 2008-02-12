У Севастополі ухвалено Програму соціально-економічного розвитку-2008

Севастопольська міська рада сьогодні ухвалила представлену міською державною адміністрацією Програму соціально-економічного розвитку на 2008 року з обсягом фінансування 318 млн. 227 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, голова міськради Валерій САРАТОВ в інтерв’ю журналістам назвав цю програму „дуже важливим для міста документом, тому що він визначає усі основні моменти соціального, інженерного і транспортного розвитку міста”.

За словами В.САРАТОВА, „вперше програма СЕР робить реальну спробу змінити ситуацію по багатьох напрямках життя Севастополя. В першу чергу, звичайно, по розвитку житлового господарства. Ми коштів на ремонт житлового фонду виділи в п’ять разів більше, ніж минулого року. Зараз будемо приймати програму „Крівля” на 2008 рік, там цифра 25,5 млн. грн. Це серйозний крок до того, щоб реально намагатися змінити ситуацію”.

Крім того, додав голова міськради, „ми серйозно змінили підходи по медицині, оскільки ухвалили програму реформування сфери охорони здоров`я, фактично додали 13 млн. грн. на ремонт лікарень, придбання обладнання і початок будівництва хірургічного корпусу”. „Ми реально, втричі, збільшили об’єм коштів на освітлення вулиць, на програму „Світле місто”, - сказав глава представницької влади міста.

Водночас, як наголосив В.САРАТОВ, зараз його „найбільше турбують питання наповнення бюджету”, оскільки „ми довго чухаємося з питання проведення аукціонів з продажу прав оренди земельних ділянок”. Як вважає голова міськради, „завтрашній день треба прочинати з того, що проводити нараду, оскільки на сьогодні нам із міськадміністрації не надійшло нових пропозицій, хоча минуло вже півтора місяця. Ми знову втрачаємо час. Я бачу абсолютно усі можливості по виконанню бюджету з цього джерела”.

Як повідомляв УНІАН, цьогорічний бюджет міста передбачає отримання 170 млн. грн. від проведення аукціонів з продажу прав оренди земельних ділянок, що майже вдвічі більше, ніж було отримано по цьому джерелу надходжень у 2007 році, і також майже вдвічі, ніж пропонувала міськадміністрація в проекті бюджету на 2008 рік.