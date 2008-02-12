Сєверодонецьк-2 перенесли

Дата проведення другого Всеукраїнського з`їзду депутатів усіх рівнів в Сєверодонецьку перенесена з 23 лютого на 1 березня з організаційних причин.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив секретар оргкомітету з`їзду, народний депутат Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО (Партія регіонів).

«З`їзд відбудеться в Льодовому палаці Сєверодонецька 1 березня о 12-й годині. Якщо виникнуть якісь проблеми з приміщенням, ми готові проводити з`їзд і на вулиці», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

За його словами, в ході з`їзду планується прийняти ряд постанов і резолюцій з питань розвитку місцевого самоврядування, захисту прав російськомовних громадян, а також з питань НАТО і спроб перегляду історії Великої Вітчизняної війни.

У свою чергу, співголова оргкомітету з`їзду, народний депутат Віктор ТИХОНОВ (Партія регіонів) уточнив, що робота з`їзду буде заснована на двох європейських хартіях – з питань розвитку місцевого самоврядування і про регіональні мови.

В.ТИХОНОВ також повідомив, що склад делегацій формується органами місцевих влад. Водночас, організатори з`їзду мають намір надіслати запрошення послам країн Євросоюзу і СНД для участі у форумі.

«На з`їзд направляються делегати кожною місцевою радою відповідно до заявок депутатів. Що стосується можливої участі БОГАТИРЬОВОЇ (секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА – УНІАН), то я особисто на раді фракції оголосив, що всі бажаючі депутати повинні подати свої заявки. Чи буде там БОГАТИРЬОВА, не знаю. Ми їй забороняти не будемо – вона поки що є депутатом і членом Партії регіонів», - додав він.

В.ТИХОНОВ також сказав, що в з`їзді має намір взяти участь лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Кажучи про можливу участь мера Москви Юрія ЛУЖКОВА, який був присутній на першому з`їзді в Сєверодонецьку в 2004 році, В.КОЛЕСНІЧЕНКО зазначив: «Якщо з боку ЛУЖКОВА буде проявлена ініціатива, то він буде на цьому з`їзді».

При цьому В.ТИХОНОВ додав, що в з`їзді планується участь представників Росії. «Росіяни будуть однозначно», - заявив він, не уточнюючи прізвища можливих гостей.

В.ТИХОНОВ також повідомив, що організатори з`їзду мають намір звернутися до органів МВС з проханням забезпечити безпеку в зв`язку з тим, що на цю ж дату в Сєверодонецьку планується проведення ще 13 масових заходів.

Як повідомляв УНІАН, раніше проведення з`їзду в Сєверодонецьку планувалося на 23 лютого. Організатори з`їзду наголошували, що з`їзд носить не політико-партійний, а гуманітарний характер.