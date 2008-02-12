Питання про розмежування Керченської протоки вдасться врегулювати?
Ющенко сподівається
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Росії та Україні вдасться врегулювати питання про розмежування Керченської протоки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ прес-конференції в Москві.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що на сьогоднішній день є стовідсоткове розуміння щодо демаркації кордону по суходолу, він відзначив хорошу динаміку вирішення питання щодо Азовського й Чорного морів.
«Я думаю, що сьогодні ми почали переговорний процес щодо Керченської протоки. Обговорили умови, які може обговорити кожна зі сторін, щоб, врешті-решт, знайти взаємоприйнятне рішення», - сказав Президент України.
Також В.ЮЩЕНКО зазначив, що за останній рік сторони значно просунулися в переговорному процесі щодо перебування на території України російського флоту. Він нагадав, що на сьогоднішній день затверджено методику з оцінки активів, нерухомості та інших характеристик, що дасть можливість провести інвентаризацію всього майна й приведе до відповідних угод.
Також В.ЮЩЕНКО поінформував, що сьогодні особлива увага приділялася гуманітарному й соціальному блоку.
В свою чергу В.ПУТІН зазначив, що вони обговорили й питання висвітлення спільної історії.