Ющенко і Путін домовилися про газ

Президенти України і Росії сьогодні на переговорах у Москві домовилися про принципи співпраці на газовому ринку в 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на спільній прес-конференції зі своїм українським колегою Віктором ЮЩЕНКОМ повідомив Президент РФ Володимир ПУТІН.

В.ПУТІН підкреслив, що сьогодні під час двосторонньої зустрічі газове питання обговорювалося, але при цьому йшлося не тільки про існуючу на сьогодні проблему, а й про співпрацю на перспективу.

«Ми шкодуємо, що виникають постійно якісь проблеми», - сказав В.ПУТІН, повідомивши, що двом президентам вдалося виробити спільну схему роботи не тільки на найближчу перспективу, а й на подальші роки.

Він висловив сподівання, що в найближчий день-два домовленості про погашення заборгованості за газ буде «покладено на папір і виконано».

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що йому не хотілося займатися газовими проблемами, але довелося зробити свій внесок.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна ніколи не ставила перед собою мету безплатно одержувати газ. На думку Президента України, сьогоднішня проблема полягає в тому, що «Нафтогаз України» досі не має контрактів і актів про виконані роботи з постачання газу в листопаді-грудні 2007 року.

У той же час, він підтвердив, що Україна найближчим часом погасить борги перед російською стороною за цінами 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» заявив, що заборгованість України за поставлений російський газ з 1 січня 2008 р. наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг за постачання газу досяг уже 1,5 млрд. дол.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 11 лютого заявила, що уряд має в своєму розпорядженні фінансові кошти для погашення заборгованості за постачання газу в листопаді-грудні 2007 року за ціною 2007 року, а не 2008, як вимагає компанія «РосУкрЕнерго». "Ми готові розрахуватися з компанією «УкрГаз-Енерго», якщо вона пред`явить акти на основі цін 2007 року», - зазначила вона