Севастополь просить Ющенка та Тимошенко допомогти

Севастопольська міськрада звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і глави українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО з проханням дати доручення „негайно провести наради зі всіма зацікавленими сторонами для вирішення ситуації, що склалася сьогодні у забезпеченні регіонів природним газом”.

Як передає кореспондент УНІАН, в ухвалених сьогодні на сесійному засіданні листах до глав держави і Кабінету Міністрів депутати зазначають, що, зокрема, у Севастополі „склалася вкрай складна ситуація щодо забезпечення підприємств комунальної теплоенергетики природним газом. Необхідний добовий обсяг природного газу за температурним режимом становить 1300,0 тис. куб. м. Із необхідного обсягу місто сьогодні отримує ліміт у 340,0 тис. куб. м.”

Депутати також повідомляють керівництву країни, що основним виробником теплової енергії у місті є КП «Севтеплоенерго». Однак сьогодні „підприємство вимушене відключити від теплопостачання понад 360 будинків у місті через відсутність договорів та лімітів на поставку природного газу від ДК «Газ України». При цьому, наголошують депутати, «Севтеплоенерго» не має заборгованості за спожитий у 2007 році природний газ. Окрім того, додають вони, „ДК «Газ України» не проводяться клірингові розрахунки за 2007 рік по пільгах та субсидіях”.

Як також зазначає міськрада, „бюджетом міста на 2008 рік передбачена компенсація різниці у тарифах на теплову енергію у сумі 121 млн. грн. відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Однак, у зв`язку з відсутністю договорів на поставку природного газу на 2008 рік казначейством не здійснюються платежі за фактично спожитий природний газ. Не маючи змоги надавати якісні послуги, підприємства комунальної теплоенергетики змушені перераховувати вартість населенням наданих послуг. Це призводить до того, що підприємства несуть великі фінансові збитки”. Багаторазові ж переговори з керівництвом НАК «Нафтогаз України» та ДК «Газ України» „позитивних результатів не дали”, пишуть севастопольські депутати.

Враховуючи вищезазначене, депутати „переконливо” просять Президента і прем’єр-міністра „втрутитися у вирішення даних питань та дати доручення щодо негайного проведення наради зі всіма зацікавленими сторонами для вирішення ситуації, що склалася сьогодні у забезпеченні регіонів природним газом”.