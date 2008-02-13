Меджліс вимагає, щоб вандалами зайнялася СБУ

Меджліс кримських татар хоче, щоб осквернення мусульманського кладовища в смт Нижньогірський розслідувала безпосередньо Служба безпеки України.

Про це журналістам заявив перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, з вимогою, щоб розслідуванням справи зайнялися «безпосередньо працівники СБУ», виступає президія Меджлісу.

Р.ЧУБАРОВ відзначив, що в Криму частішають системні провокації, а масовий акт вандалізму відбувся на «суспільно-політичному фоні, який насаджується деякими кримськими політиками».

У заяві Меджлісу, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН, говориться, "що розслідування обставин резонансних подій останнім часом не може здійснюватися силами кримських управлінь МВС і СБ України".

Крім того, президія Меджлісу вимагає від керівництва Верховної Ради Криму і Ради міністрів АРК «вживання дієвих заходів по відновленню в найкоротші терміни зруйнованого мусульманського кладовища».

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 9 на 10 лютого невідомі зруйнували практично повністю всі надгробні камені (за різними даними, від 220 до 270) на мусульманському кладовищі в смт Нижньогірський, частково зруйнували огорожу, а також убили собаку, який був єдиним сторожем на кладовищі.

Порушена кримінальна справа за ознаками статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилами).