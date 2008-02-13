Погода в Україні до 16 лютого

Сьогодні, 13 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у північних та західних областях невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла.

14-15 лютого в Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі у східній частині, Приазов`ї та степовій частині Криму 4-9° морозу, у Карпатах, а 14 лютого на сході місцями 10-13° морозу, на решті території 14 лютого 1-6° морозу, 15 лютого 5-10° морозу; вдень 14 лютого від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах, а 15 лютого в Україні 1-6° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.