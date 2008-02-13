Викрито хабарника - посадовця автошколи
00:53, 13 лютого 2008Крым
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У Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадовця автошколи. Він вимагав та отримав 420 доларів США хабара від слухачів за сприяння останнім в успішній здачі іспиту з Правил дорожнього руху.
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
Як ідеться в повідомленні, проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва.
Органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).
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