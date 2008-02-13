Викрито хабарника - посадовця автошколи

У Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадовця автошколи. Він вимагав та отримав 420 доларів США хабара від слухачів за сприяння останнім в успішній здачі іспиту з Правил дорожнього руху.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Як ідеться в повідомленні, проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва.

Органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).