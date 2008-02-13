Двоє людей загинули на пожежі в Криму
10:34, 13 лютого 2008Крым
0 0
Бійці МНС згасили вогнище спалаху відром води
Двоє людей загинули на пожежі в Ленінському районі Криму.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, трагедія відбулося в приватному будинку в селі Лугове.
Рятувальників викликали сусіди. Задимлення викликало тліюче ліжко - пожежники згасили вогнище спалаху буквально відром води. В одній із кімнат бійці МНС виявили без ознак життя чоловіка і жінку, 1967 р.н.
За словами сусідів, господар будинку і його співмешканка ніде не працювали і зловживали спиртними напоями. Видно, хтось з них, напився і заснув із сигаретою.
Попередня причина смерті – отруєння продуктами горіння.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter