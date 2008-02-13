Двоє людей загинули на пожежі в Криму

Двоє людей загинули на пожежі в Ленінському районі Криму.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, трагедія відбулося в приватному будинку в селі Лугове.

Рятувальників викликали сусіди. Задимлення викликало тліюче ліжко - пожежники згасили вогнище спалаху буквально відром води. В одній із кімнат бійці МНС виявили без ознак життя чоловіка і жінку, 1967 р.н.

За словами сусідів, господар будинку і його співмешканка ніде не працювали і зловживали спиртними напоями. Видно, хтось з них, напився і заснув із сигаретою.

Попередня причина смерті – отруєння продуктами горіння.