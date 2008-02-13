У кримських податківців «азартний улов»

Співробітники податкової міліції за три дні вилучили товарно-матеріальні цінності (ігрові автомати, стіл для рулетки і більярдні столи) на суму попередньої оцінки 435 тисяч грн. Про це повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.

Так, зокрема, в Сімферополі податківці вилучили 14 ігрових автоматів і один стіл для гри в рулетку на суму попередньої оцінки 170 тисяч грн. У цього ж підприємця в ігровому зал (але вже за іншою адресою) співробітники податкової міліції вилучили 12 ігрових автоматів на суму порядка 60 тисяч грн. Причина – відсутність необхідної ліцензії.

У місті Щьолкіно співробітники податкової міліції Керчі в ході перевірки одного із спортивно-розважальних центрів виявили відсутність патентів на більярдні столи. «Вилучено 4 більярдні столу на суму попередньої оцінки 70 тисяч грн.», - говорять в ДПА автономії.

Матеріали по кожному з фактів будуть передані до суду.