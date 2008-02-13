15 лютого в Криму вшанують афганців
11:52, 13 лютого 2008Крым
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Панахида, покладання квітів, концерт...
15 лютого в Криму пройдуть заходи, присвячені вшановуванню учасників бойових дій на території інших держав.
За повідомленням прес-служби Ради міністрів Криму, зокрема, у Сімферополі пройде покладання корзин з квітами до меморіалу «Кримчанам, загиблим в Афганістані» (вул. Менделєєва), а також панахида по загиблих при виконання інтернаціонального обов`язку.
Крім того, в Кримському українському музичному театрі пройдуть урочисті збори і святковий концерт.
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