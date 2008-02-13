У Криму в січні дизпаливо і А-80 подорожчали на 3%

За даними статистичної звітності, в середньому за січень в Криму ціни на автозаправних станціях зросли на бензин А-80 і дизельне паливо - на 3%. Ціна на бензин А-95 – залишилася на рівні грудня 2007 року, повідомляє сьогодні Головне управління статистики в автономії.

За даними ГУ статистики в Криму, в січні на території півострова здійснювали роздрібну торгівлю світлими нафтопродуктами 326 АЗС, що належать суб`єктам підприємницької діяльності (юридичним і фізичним особам).

Роздрібний товарообіг від продажу населенню бензину та дизельного палива в січні поточного року в порівнянні з груднем 2007-го знизився на 7,7% і склав 89182,3 тис. грн.