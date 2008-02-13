У Севастополі борються з пташиним грипом

У зв`язку з виявленням в Севастополі вірусу високопатогенного грипу птиці ветеринарна міліція проводить комплексні заходи щодо недопущення розповсюдження вірусу на території міста.

Як повідомляє прес-служба міліції Севастополя, створені мобільні групи, силами яких здійснюються заходи щодо виявлення і вилучення з обороту неякісної продукції тваринного походження, особливо продукції птахівництва.

У Балаклаві обходять 100% дворів приватного сектора, але у зв`язку з тим, що зараз виявлений високопатогенний вірус грипу серед дикої птиці, то такі заходи будуть продовжені у всіх районах міста, де є свійська птиця, для подальших моніторингових досліджень.

Співробітники ветеринарної міліції звертаються до громадян з проханням не контактувати з дикими птицями, не піднімати мляву або мертву птицю.

Про всі випадки виявлення мертвої птиці треба негайно повідомляти в управління ветеринарної міліції Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, в 3-х бухтах Севастополя знайшли трупи чайок і бакланів. Проби направили на експертизу в Республіканську лабораторію ветеринарної медицини. В результаті дослідження по всіх 9 пробам був отриманий позитивний результат, що свідчить про наявність вірусу пташиного грипу у перелітних птиць.