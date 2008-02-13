Директор санаторію попався на одержанні хабара за липовий документ

Прокуратурою Євпаторії (Крим) направлено до суду кримінальну справу стосовно директора однієї з євпаторійських здравниць, який за посвідчення слюсаря-сантехніка санаторію одержав 600 доларів.

"Щоб працювати по цій спеціальності в Москві 37-річний євпаторієць вирішив купити посвідчення, але, мабуть, не чекав, що липовий документ виявиться таким дорогим", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Виробник липових документа був затриманий у своєму робочому кабінеті при одержанні грошей.

Територіальною прокуратурою директору санаторію пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.368 (одержання хабара), ч.1 ст.366 (службове підроблення).