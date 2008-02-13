100 тисяч українців продали в рабство за роки незалежності України

За роки незалежності України близько 100 тисяч українців стали жертвами торгівлі людьми.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, такі дані має в своєму розпорядженні Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Зазначається, що велику частину з них було піддано трудовій експлуатації. В основному, українців нелегально переправляють до Росії, Туреччини і Польщі і продають як дешеву робочу силу.

Наголошується, що сьогодні у Відні приступив до роботи форум з питання про торгівлю людьми. У його роботі візьмуть участь держави-члени, установи системи ООН та інші міжнародні й регіональні організації, а також представники неурядових організацій, ділових і наукових кіл, засобів масової інформації та ряд експертів.

Напередодні форуму МОМ підписала з однією з провідних компаній на ринку нафтопродуктів в Україні «Галнафтогаз» Меморандум про співпрацю в запобіганні торгівлі людьми і нелегальній міграції.

Компанія вже бере активну участь у вирішенні цієї гострої проблеми. На своїх автозаправках у ряді районів західних областей України вона виставляє щити з телефонами гарячих ліній МОМ для людей, які стали жертвами торговців живим товаром, або тих, у кого з`явилося бажання виїхати за кордон у пошуках заробітку і кращого життя.