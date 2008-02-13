У Севастополі відключені від тепла сотні багатоповерхівок

У Севастополі через дефіцит газу до кінця доби будуть відключені від теплопостачання вже близько 1 тис. житлових будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Севастополі заступник голови міської державної адміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ.

За інформацією представника керівництва виконавчої влади міста, в умовах дефіциту природного газу це зроблено з метою запобігання аварійних зупинок газових котельних і „розморозки” внутрішньобудинкових і зовнішніх мереж. (Через відсутність „газових” лімітів місто отримує 330 тис. куб. м. при необхідних за сьогоднішньої температури повітря (близько 0 градусів) щонайменше 1 млн. куб. м. - УНІАН).

І.ЛОКТІОНОВ висловив сподівання, що в ближчі години вирішиться питання щодо збільшення Севастополю лімітів газу.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації міської державної адміністрації, „вчора за пропозиції міськадміністрації міська рада звернулася до Президента і прем’єр-міністра України з проханням втрутитися у вирішення існуючої проблеми і вжити відповідних заходів”. І.ЛОКТІОНОВ доручив керівникам підприємств вжити усі можливі заходи з метою недопущення „розморозки” внутрішньобудинкових і зовнішніх мереж.

У Севастополі близько 4 тис. багатоквартирних житлових будинків.