Сьогодні - День усіх закоханих

Сьогодні - День Святого Валентина або День усіх закоханих.

Існує безліч легенд, пов`язаних з історією появи свята. Найпоширеніша свідчить, що один священик Валентин жив у Римській імперії за часів правління імператора Клавдія. Це було в ІІІ столітті нашої ери.

Валентину випала жорстока доля. Войовничий імператор заборонив своїм солдатам одружуватися, щоб радощі сімейного вогнища не відволікали їх від ратної служби. Валентин нехтував забороною тирана і вінчав закоханих таємно. За це його схопили і заточили у в`язницю.

Тюремник Валентина, дізнавшись, що арештант до всього іншого займається лікуванням, привів до нього свою незрячу доньку. Валентин зцілив дівчину, молоді люди полюбили один одного, але їхному щастю не судилося збутися - Валентина стратили.

Проте день його загибелі - 14 лютого - назавжди залишився в пам`яті вдячних людей як символ всепереможної сили кохання. Саме тому він називається Днем усіх закоханих.

Дата страти Святого Валентина - 14 лютого - співпала з римськими торжествами на честь Юнони, богині кохання. Цей день у Римі вважали початком весни. Класичною емблемою Валентинового дня вважаються червоні троянди, які, згідно з античною легендою, з`явилися завдяки грецькій богині кохання і краси: Афродіта (у римському варіанті - Юнона), поспішаючи до свого коханого Адоніса, наступила на кущ білих троянд, і її божественна кров зафарбувала їх у червоний колір.