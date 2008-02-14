В Євпаторії влаштують «ангельський хід»

10:17, 14 лютого 2008
Крым
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Акція доброти і загальної любові

Сьогодні, в день Святого Валентина жителі і гості Євпаторії зможуть стати свідками «ангельського ходу» по вулицях міста.

Акцію доброти і загальної любові збираються провести учасники гендерного інтерактивного театру, створеного при управлінні у справах сім`ї та молоді. 

8 молодих людей в образі небесних посланників даруватимуть кожному стрічному приємні емоції і Валентінки. "А якщо ви вирішите прогулятися у цей момент у полі зору щедрої крилатої компанії разом з своєю другою половинкою, то вас обдарують ще і повітряними кульками", - повідомляє євпатоійський портал "Каламіт".

 

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