В Євпаторії влаштують «ангельський хід»

Сьогодні, в день Святого Валентина жителі і гості Євпаторії зможуть стати свідками «ангельського ходу» по вулицях міста.

Акцію доброти і загальної любові збираються провести учасники гендерного інтерактивного театру, створеного при управлінні у справах сім`ї та молоді.

8 молодих людей в образі небесних посланників даруватимуть кожному стрічному приємні емоції і Валентінки. "А якщо ви вирішите прогулятися у цей момент у полі зору щедрої крилатої компанії разом з своєю другою половинкою, то вас обдарують ще і повітряними кульками", - повідомляє євпатоійський портал "Каламіт".