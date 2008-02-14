Цех з виробництва алкогольної отрути ліквідовано в Криму

В ході проведення оперативних заходів співробітники податкової міліції у Первомайському районі автономії виявили і присікли діяльність «підпільного» цеху з виробництву фальсифікованих алкогольних напоїв.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, алкогольним бізнесом в своєму домоволодінні займалася одна з мешканок. Жінка продавала горілку по 5 гривень за пляшку.

Експертиза показала, що в наданих для дослідження зразках горілки «Пшенична» знаходиться рідина, виготовлена на основі спирту етилового невідомого сорту, який не використовується для виготовлення спиртних напоїв. «Крім цього він містить наднормативну концентрацію складних ефірів, вищих спиртів, ацетальдегідів. По кількості супутніх еталону органічних мікродомішок, виготовлений фальсифікат є небезпечним для життя і здоров`я людей», - відзначають податківці.

Співробітниками податкової міліції вилучене 630 готової до продажу фальсифікованої горілки, 60 літрів спирту, спиртоміри, етикетки, близько 500 пробок, лійок, шлангів. В даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи.