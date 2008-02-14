У Сімферополі на честь Дня закоханих запалять 600 свічок

У Сімферополі сьогодні ввечері з нагоди Дня всіх закоханих запалять 600 свічок, а всі бажаючі на кілька годин зможуть одружитися у святковому Палаці одруження.

Одним із організаторів акції виступає Кримська республіканська організація всеукраїнської молодіжної організації «Молодіжний Союз «Наша Україна».

Як повідомили кореспондентові УНІАН в організації, в унікальному святковому Палаці одруження всі бажаючі закохані пари зможуть одержати свідоцтво про шлюб і весільну фотографію.

Крім того, в програмі заходу - масові танці під волинку і запалювання серця з 600 свічок. «Ми запалимо 600 свічок. Дівчата з факелами запрошуватимуть людей до участі в заході, сюрпризом вечора стане несподіване освідчення в коханні одного хлопця своїй дівчині», - розповіли організатори.