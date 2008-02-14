Побоювання кримських татар хибні?

12:58, 14 лютого 2008
Крым
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Генерал-депутат пояснює

Перший заступник голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Верховної Ради України, депутат від НУНС Геннадій МОСКАЛЬ відзначає, що упередженого ставлення нинішнього керівництва МВС і кримських правоохоронних органів до кримських татар немає, тому "їх побоювання щодо об’єктивності розслідування справи з боку кримської міліції хибні".

Про це повідомляє офіційний сайт НУНС.

Народний депутат визнав, що в роботі правоохоронних органів Криму були "перегиби" за часів керівництва Анатолія МОГИЛЬОВА, і керівництво МВС це визнає. "Але МОГИЛЬОВА усунуто від керівництва, тому підстав для недовіри немає", - говорить Г.МОСКАЛЬ.

Він зазначив, що "в рядах кримської міліції працює багато кримських татар". "Треба дати можливість працівникам міліції знайти винних і з’ясувати мотиви таких дій: ксенофобія, хуліганство чи ін. причини", - сказав він.

"Погроми і наруга над могилами, нажаль, не є новиною в Україні. Такі дії набувають масового характеру. Це свідчить про низький рівень виховання і правової культури в Україні", - додав Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомлялось, президія Меджлісу кримськотатарського народу вважає, що розслідування обставин резонансних подій останнім часом не може здійснюватися силами кримських управлінь МВС і СБУ.

"Розслідування обставин резонансних подій останнім часом не може здійснюватися силами кримських управлінь МВС і СБУ, серед співробітників яких чимало тих, хто сповідує стосовно кримських татар явні ксенофобські настрої", - говорять в Меджлісі. Як приклад члени президії Меджлісу навели недавнього начальника кримської міліції Анатолія МОГИЛЬОВА. «МОГИЛЬОВ відкрито виступив у ЗМІ після його усунення з посади з рядом статей про «правомірність» депортації кримськотатарського народу з території Криму", - говорять в Меджлісі.

***У ніч з 9 на 10 лютого невідомі зруйнували практично повністю всі надгробні камені (за різними даними, від 220 до 270).

Порушено кримінальну справу за ознаками статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилами).

 

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