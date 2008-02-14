9 фіктивних контор закрили в Сімферополі

В 2007-2008 роках у Сімферополі закрито 9 фіктивних фірм.

Прокуратурою Сімферополя пред`явлено до суду 11 позовних заяв про припинення діяльності підприємств. Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, в ході прокурорських перевірок з`ясувалося, що підприємства створювалися без мети заняття господарською діяльністю.

"Як правило, директори таких контор самі не проводили ніякої діяльності та навіть не знали, чим займається їх підприємство. За винагороду такі підставні начальники погоджувалися «керувати», хоча насправді «рулювали» там інші, використовуючи фірми-одноднівки в схемах незаконної легалізації доходів і відшкодування податку на додану вартість", - говорять у прокуратурі.

За рішенням судів дев`ять таких сімферопольських контор уже закрили.

За ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України - фіктивне підприємництво, порушено три кримінальні справи.

*** Прокуратурою Криму в 2007-2008 роках за фактами незаконного відшкодування податку на додану вартість і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, порушено 12 кримінальних справ.