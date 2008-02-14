Москаль продовжує ”копати” під Бабенка

Депутат Верховної Ради України (блок «Наша Україна – Народна Самооборона»), перший заступник голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією ВР Геннадій МОСКАЛЬ пропонує призначити позачергові вибори Сімферопольського міського голови на неділю 4 травня 2008 року.

Як повідомляється на сайті ВР, Г.МОСКАЛЬ на цьому тижні подав проект постанови про призначення позачергових виборів Сімферопольського міського голови.

"Відповідно до статті 93 Конституції України у порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України "Про призначення позачергових виборів Сімферопольського міського голови", - йдеться у документі.

У пояснювальній записці до проекту Постанови Верховної Ради України "Про призначення позачергових виборів Сімферопольського міського голови" Г.МОСКАЛЬ, зокрема, заявляє, що "немає ніяких визначених законом підстав вважати громадянина БАБЕНКО Геннадія Олександровича Сімферопольським міським головою. По суті, громадянин Бабенко Геннадій Олександрович, порушуючи статтю 5 Конституції України узурпував владу в системі органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Сімферополя, вніс подання на обрання секретаря міської ради, збирає «сесії» депутатів, підписує рішення і видає власні розпорядження".

"З метою захисту виборчих прав територіальної громади міста Сімферополя пропонується призначити позачергові вибори Сімферопольського міського голови на неділю 4 травня 2008 року", - йдеться у записці.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня 2006 року тодішній постійний представник Президента України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до суду з адміністративним позовом до Сімферопольської міської ради, виконавчого комітету міськради і мера міста Г.БАБЕНКА про визнання його дій з виконання повноважень міського голови протиправними. Зокрема, це стосується підписання рішень, прийнятих міською радою, і розпоряджень мера. Постпред в своєму позові вимагав визнати некомпетентність Г.БАБЕНКА як Сімферопольський міський голову, заборонити здійснення повноважень мера, визнати недійсними і відмінити рішення й розпорядження Сімферопольської міськради, підписані Г.БАБЕНКОМ. Нелегітимність мера в суді відстоювали й ті, хто був Постпредом після Г.МОСКАЛЯ.

Наприкінці жовтня 2007 року прес-центр Сімферопольської міської ради повідомив, що Центральний райсуд Сімферополя на відкритому судовому засіданні відхилив позов Постпреда Президента України в АРК, в якому той вимагав визнати незаконним перебування Г.БАБЕНКА на посту мера Сімферополя. Колегія суддів вирішила, «що позовні вимоги є необгрунтованими і не підлягають задоволенню», повідомив прес-центр міськради.

Тодішній Постійний Представник Президента України в Криму Володимир ХОМЕНКО направив апеляційну скаргу на рішення Центрального районного суду Сімферополя.