Кримчанам згодовували підозрілі продукти

У Сімферопольському районі в 2007-2008 роках за фактами порушення санітарних норм порушено три кримінальні справи.

За ігнорування розпоряджень контролерів і створення загрози для здоров`я населення прокуратурою Сімферопольського району Криму порушені кримінальні справи за ст.325 Кримінального кодексу України - порушення правил боротьби з епідеміями.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, "підприємство громадського харчування та дві хлібопекарні уперто не бажали виконувати вимоги прокурора та СЕС".

"Не зробивши нічого для усунення порушень правил, встановлених з метою попередження розповсюдження заразливих захворювань, вони продовжували працювати та згодовувати населенню свої «підозрілі» продукти", - йдеться у повідомленні.