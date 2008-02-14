Голову сільради не вдалося спокусити

Прокуратурою Бахчисарайського району Криму порушено кримінальну справу відносно кримачнина, який хотів "спокусити грошима" голову Угловської сільської ради.

Як повідомляє прес-служба прокуратри Криму, чоловік сподівався за допомогою хабара вирішити питання про переоформлення земельної ділянки. "Але голова сільради звернулася до правоохоронців, і тепер одна тисяча доларів США стане речовим доказом, що свідчитиме проти хабародавця", - йдеться у повідомленні.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України - давання хабара. Проводиться слідство.