Через бакланів перевіряють курок

У Севастополі шість спеціально створених мобільних груп оглянули майже 18 тисяч голів свійської птиці у більш ніж 3 тис. подвір’їв.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації міської державної адміністрації, управлінням МНС України в Севастополі, у зв`язку з виявленням 12 лютого пташиного грипу в диких перелітних птахів, посилені профілактичні заходи щодо недопущення хвороби Ньюкасла свійської птиці. Зокрема, проводяться повторні подвірні обходи, клінічні огляди свійської птиці, вакцинація, роз`яснювальна робота. Крім того, проводяться додаткові моніторингові дослідження всіх видів птиці, відібрано і направлено на дослідження 138 біологічних проб, і вже отримано 117 негативних результатів, інші знаходяться в стадії обробки.

Крім того, посилений ветеринарно-санітарний контроль за надходженням і реалізацією на агропродовольчих ринках продукції птахівництва і нагляд за суб`єктами, які ведуть господарську діяльність з розведення птиці.

Власникам свійської птиці рекомендовано не допускати її контакту з диким перелітним і синантропними птахами, а також категорично забороняється випускати свійську водоплавну птицю на водоймища.

Управлінням з питань НС міськдержадміністрації забезпечена постійна готовність особового складу і технічних засобів для проведення необхідних заходів при виявленні випадків захворювання свійської птиці.

Крім того, в пунктах пропуску через державний кордон у Севастополі посилений ветеринарно-санітарний контроль з метою недопущення незаконного ввезення на територію України птиці і продукції птахівництва з інших країн.

Як повідомляв УНІАН, вірус високопатогенного пташиного грипу був виявлений у Севастополі у 9 мертвих пернатих.