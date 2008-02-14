Сімферополь отримає 5 тролейбусів

В березні до Сімферополя з Мінська (Білорусь) доставлять 5 тролейбусів, придбаних на унітарному підприємстві «Белкоммунмаш».

Про це повідомив мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО на нараді за підсумками поїздки до Мінська.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Сімферопольської міськради, за інформацією Г.БАБЕНКА, тролейбуси, вартістю 1,5 млн. грн. кожен, працюватимуть на найпротяжніших міських маршрутах.

«Усі 5 тролейбусів вже готові, зараз ми проводимо роботу, щоб вони були відвантажені, в Києві розмитнені, і ми постараємося, щоб в березні вони вийшли на маршрути, - сказав мер Сімферополя. - Тролейбуси достатньо місткі, нізкопольниє, підходять для перевезення інвалідів. Таких у Криму немає».

Г.БАБЕНКО також повідомив, що в планах керівництва міста – створення спільного підприємства по збірці мінських тролейбусів у Сімферополі.