Дилема: гаряча вода чи тепло?
Мер Сімферополя обіцяє битися до кінця
Влада Сімферополя вирішила не відключати міські котельні, незважаючи на вказівку Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Про це заявив мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО, повідомили УНІАН в прес-центрі Сімферопольської міської ради.
«До нас у місто надійшла телефонограма, щоб всі котельні було відключено. Я дав розпорядження не виконувати цю команду, - сказав Г.БАБЕНКО. - Ми це питання з`ясовуватимемо на рівні Кабінету Міністрів, тому думаю, що в наших будинках тепло буде. За прогнозами, з суботи буде похолодання до мінус 17 градусів, тому я не думаю, що ми матимемо рацію, якщо відключимо опалення».
За словами мера, зараз всі котельні Сімферополя працюють, тепло одержують як бюджетні організації, так і населення.
Що стосується подачі гарячої води, то, за словами Г.БАБЕНКА, тиск газу для одночасної подачі і теплопостачання, і гарячої води, недостатній. Так, Сімферополь одержує газ на третину від необхідного.
У зв`язку з цим спільно з підприємством «Кримтеплокомуненерго» розглядатиметься питання про подачу гарячої води на кілька годин при одночасному відключенні опалення. «Можливі такі варіанти, що зупиняємо на день опалення в певному кварталі, накопичуємо газ, подаємо на 2-3 години гарячу воду, а потім подаємо знову тепло, - сказав мер Сімферополя. - Треба битися до кінця і витягувати ситуацію».