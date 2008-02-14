Дилема: гаряча вода чи тепло?

Влада Сімферополя вирішила не відключати міські котельні, незважаючи на вказівку Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Про це заявив мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО, повідомили УНІАН в прес-центрі Сімферопольської міської ради.

«До нас у місто надійшла телефонограма, щоб всі котельні було відключено. Я дав розпорядження не виконувати цю команду, - сказав Г.БАБЕНКО. - Ми це питання з`ясовуватимемо на рівні Кабінету Міністрів, тому думаю, що в наших будинках тепло буде. За прогнозами, з суботи буде похолодання до мінус 17 градусів, тому я не думаю, що ми матимемо рацію, якщо відключимо опалення».

За словами мера, зараз всі котельні Сімферополя працюють, тепло одержують як бюджетні організації, так і населення.

Що стосується подачі гарячої води, то, за словами Г.БАБЕНКА, тиск газу для одночасної подачі і теплопостачання, і гарячої води, недостатній. Так, Сімферополь одержує газ на третину від необхідного.

У зв`язку з цим спільно з підприємством «Кримтеплокомуненерго» розглядатиметься питання про подачу гарячої води на кілька годин при одночасному відключенні опалення. «Можливі такі варіанти, що зупиняємо на день опалення в певному кварталі, накопичуємо газ, подаємо на 2-3 години гарячу воду, а потім подаємо знову тепло, - сказав мер Сімферополя. - Треба битися до кінця і витягувати ситуацію».