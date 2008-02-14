Мер Сімферополя не хоче закінчити як Столипін

Сімферопольський мер Геннадій БАБЕНКО вважає, що на його життя готується замах, повідомляє ОБКОМ.

Так він прокоментував зареєстрований у ВР України народним депутатом Г.МОСКАЛЕМ проект постанови про призначення позачергових виборів Сімферопольського міського голови на 4 травня.

«Те, що зареєстроване, це не говорить про те, що вже прийняте, - сказав сьогодні журналістам Г.БАБЕНКО. - У нас у миру були і політичні вбивства, і замовлені вбивства, і шантаж, і все, що хочете. Так, не подобається, що БАБЕНКО в місті одне зробив, друге зробив, третє зробив. Столипіна чому убили? Можете сказати? Та тому що чітко знали, якщо столипінську реформу привести в дію, то ніякої революції в тій Російській імперії ніколи б не було. За це і убили. Значить, БАБЕНКО комусь заважає, значить, те, що робить БАБЕНКО в Сімферополі: набережну, освітлює вулиці, створює комунальні підприємства, значить, комусь невигідно, щоб Сімферополь розвивався по нормальному».

Разом з тим, Г.БАБЕНКО все ж таки вистачило здорового розуму не звинувачувати в організації «замаху» на нього безпосередньо Г.МОСКАЛЯ. «Це все з`ясовно, це все зрозуміло, аж до того, що якщо буде замах на моє життя, ви знайте, що генерал МОСКАЛЬ за цим не стоїть, але він, як генерал МВС, мене попереджає через свої вкидання проекту ухвали. Мовляв, все одно з тобою ми розправимося. Тому будьте готові і ви, я готовий до всього», - сказав він.

***Депутат Верховної Ради України (блок «Наша Україна – Народна Самооборона»), перший заступник голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією ВР Геннадій МОСКАЛЬ пропонує призначити позачергові вибори Сімферопольського міського голови на неділю 4 травня 2008 року.

У пояснювальній записці до проекту постанови Верховної Ради України "Про призначення позачергових виборів Сімферопольського міського голови" Г.МОСКАЛЬ, зокрема, заявляє, що "немає ніяких визначених законом підстав вважати громадянина БАБЕНКО Геннадія Олександровича Сімферопольським міським головою. По суті, громадянин БАБЕНКО Геннадій Олександрович, порушуючи статтю 5 Конституції України узурпував владу в системі органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Сімферополя, вніс подання на обрання секретаря міської ради, збирає «сесії» депутатів, підписує рішення і видає власні розпорядження".