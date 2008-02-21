Кримські татари згадують мученицький символ свого народу

У Криму проходять заходи до 90-річчя трагічної загибелі Номана Челебі Джихана - автора кримськотатарського національного гімну «Ант еткенмен», Муфтія мусульман Криму, України, Білорусі, Польщі і Литви, голови уряду Кримської Народної Республіки, проголошеної в листопаді 1917 року Курултаєм кримськотатарського народу.

Як повїдомляє Меджліс кримськотатарського народу, сьогодні у Сімферополі відкрилася виставка «Миллетим – сен ичюн яшадым» («Народ мій, для тебе я жив»). На виставці представлені фотоматеріали, книги і рідкісні архівні документи про життя, діяльність і творчість Номана Челебі Джихана.

Крім того, в Сімферополі відбувся реквієм до 90-річчя з дня трагічної загибелі Номана Челебі Джихана.

Перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ в ході свого виступу відзначив внесок Номана Челебі Джихана в розвиток історії Криму, призвав молодь брати приклад з таких співвітчизників.

22 лютого у всіх мечетях Криму відбудеться молебень в пам`ять Номана Челебі Джихана. Також цього дня в Сімферополі пройде вечір-реквієм, присвячений його пам`яті.

*** Номан Челебі Джихан народився в1885 року, помер – в 1918.

26 листопада 1917 року було скликано I Курултай кримськотатарського народу. На цьому Курултаї було проголошено Кримську Народну Республіку. Було створено уряд Народної Республіки Крим, а на пост голови уряду обраний Номан Челебі Джихан.

26 січня 1918 року народний парламент і національний уряд було розпущено більшовиками. Номана Челебі Джихана заарештували, в лютому його стратили.

Номан Челебі Джихан став мученицьким символом кримськотатарського народу.