У злісного порушника ПДР вилучать авто

У Севастополі за рішенням суду у 20-річного злісного порушника правил дорожнього руху, який двічі впродовж чотирьох днів «попадався» нетверезим за кермом, вилучать автомобіль.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила інспектор профілактики відділу ДАІ управління МВС у місті Севастополі старший лейтенант міліції Анастасія ПОНОМАРЬОВА. Крім того, за її інформацією, правопорушник повинен буде сплатити штраф у розмірі 680 грн. За словами А.ПОНОМАРЬОВОЇ, подібні рішення, за якими у злісних правопорушників вилучають автомобіль, рідкість у судовій практиці міста Севастополя.

Як повідомила інспектор, 31 січня 2008 року, в результаті затримання нарядом дорожньо-патрульної служби порушника, який тікав від переслідування, був складений протокол за фактом управління транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння. Вже наступного дня «безправного» водія суддя позбавив права управління автомобілем на один рік. Проте через чотири дні після винесення даної постанови, винуватець правопорушення знову потрапив у поле зору інспекторів Державтоінспекції.

Знову було офіційно підтверджено те, що водій перебуває в стані алкогольного сп`яніння. Тільки тепер підсумок адміністративного правопорушення – це штраф 680 гривень і відшкодувальне вилучення автомобіля. Машину оцінять експерти, після чого виставлять на торги, а гроші, виручені за продаж, віддадуть правопорушникові, повідомила А.ПОНОМАРЬОВА.

Також, за інформацією А.ПОНОМАРЬОВОЇ, за минулий рік на території Севастополя сталося 32 дорожньо-транспортних пригоди з вини п`яних водіїв, в результаті яких 9 осіб загинули і 47 одержали травми різного ступеня тяжкості.