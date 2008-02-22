Погода на суботу та неділю

23 лютого (субота) на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. На дорогах північно-східних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у північній половині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, у південній частині місцями 10-12°.

23 лютого в Криму невеликий дощ. Вдень 7-12° тепла, вночі 1-6° тепла. Вітер південно-західний 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.

24 лютого (неділя) на півострові без істотних опадів. Вдень 5-10° тепла, вночі від 0-5° тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с.