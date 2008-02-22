Головний рабин України презентує в Криму проект про євреїв

24 лютого в Сімферополі пройде презентація культурологічного проекту «Євреї. Мудрість, пронесена крізь століття».

Як повідомляє прес-центр Верховної Ради Криму, культурологічний проект, який представляє інформаційно-видавнича компанія «Відкритий мир», складає серію видань, що розповідають про історію євреїв від зародження народу до наших днів. Керівник проекту – Ян Епштейн.

«Кожне видання розповідає про історію євреїв в Україні і відображає історію євреїв того або іншого регіону України», - відзначає ВР автономії.

У презентації візьме участь Президент Всеукраїнського Єврейського Конгресу і Об`єднаної єврейської общини України Вадим Рабіновіч.

Спеціально для участі в презентації до Криму прибуде головний рабин України Моше-Реувен Асман.

У заході планується участь керівництва Криму.