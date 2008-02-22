Чотири лавини зійшли в Криму
13:58, 22 лютого 2008Крым
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Очищення ялтинської траси проводить трактор
У Криму на 52-му кілометрі траси Ялта-Бахчисарай зійшли 4 лавини по 20-40 куб. м.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.
За інформацією рятувальників, повідомлення про сходження лавин надійшло на пункт зв`язку Ялтинського міськуправління МНС напередодні.
Очищення ялтинської траси проводить трактор гірськолижного клубу. «Робота виконується від Лівадійського лісництва до гори Ай-Петрі», - зазначили в МНС.
Потерпілих внаслідок сходження чотирьох лавин немає.
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