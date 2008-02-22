Чотири лавини зійшли в Криму

У Криму на 52-му кілометрі траси Ялта-Бахчисарай зійшли 4 лавини по 20-40 куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

За інформацією рятувальників, повідомлення про сходження лавин надійшло на пункт зв`язку Ялтинського міськуправління МНС напередодні.

Очищення ялтинської траси проводить трактор гірськолижного клубу. «Робота виконується від Лівадійського лісництва до гори Ай-Петрі», - зазначили в МНС.

Потерпілих внаслідок сходження чотирьох лавин немає.