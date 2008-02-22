Хворих СНІДом в Судаку не помічали

Прокуратурою м. Судак (Крим) в ході перевірки дотримання Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту і соціального захисту населення».Дані факти були виявлені порушення.

Хворим СНІДом в Судаку нікуди було звернутися за консультацією: у місті не було кабінету «Довіри» для осіб, які стали жертвами захворювання. Неналежним чином вівся облік ВІЛ-інфікованих. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

"Медики міста не проводили роботу, передбачену законодавством і державними програмами, з подібного роду хворими людьми. Було порушене право людей на безкоштовний проїзд до діагностичного центру", - йдеться у повідомленні.

Прокуратурою було внесено подання у виконком міської ради з вимогою про виправлення ситуації в даній галузі. "Після втручання прокурора було вирішено питання про відкриття кабінету «Довіри», виділено приміщення, набрано штат співробітників", - говорять у прокуратурі.

На даний час вирішується питання про залучення до відповідальності посадовців, які не організували роботу в цьому напрямку на належному рівні.