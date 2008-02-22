Куніцин підтримує створення нової політичної сили в Україні

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН підтримує „прагнення людей, які намагаються створити нову політичну силу”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КУНІЦИН сказав, коментуючи на прохання севастопольських журналістів інформацію про створення в Україні нового політичного проекту, де в першій п’ятірці згадується і його прізвище.

За словами голови міськадміністрації, він 15 лютого почув про те, що „створюється нова політична структура, яка намагається об’єднати людей під лозунгом „Схід і Захід України - єдині”.

Як додав глава виконавчої влади Севастополя, у Народно-демократичної партії, першим заступником голови якої він є, „дійсно проблема вибору”. За словами С.КУНІЦИНА, партії треба визначатися. “А бажання вливатися в один із трьох мегаблоків сьогоднішніх – немає. Тому, знаючи, хто сьогодні заявляє про формування нової сили, скажу, що порадувався як політик”, - зазначив він.

Водночас С.КУНІЦИН сказав, що він розуміє складність ситуації. Але, додав він, „з симпатією до цього ставлюсь, вважаю, що у суспільстві є потреба у силі, яка об’єднає країну”. На думку голови Севастопольської міськадміністрації, сьогодні в Україні „мегаблоки географічно ділять країну навпіл, а це глухий кут”. Тому він підтримує „прагнення людей, які намагаються створити нову політичну силу”. В цьому контексті С.КУНІЦИН зазначив: “Зараз йдуть консультації”.