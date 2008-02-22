Торжества з нагоди Дня захисника Вітчизни пройшли в Криму
18:00, 22 лютого 2008Крым
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Квіти, концерт, урочисті збори
У Криму пройшли урочисті заходи, присвячені Дню захисника Вітчизни.
За інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, керівники автономії, представники військових колективів і громадськості поклали вінки і квіти до Могили Невідомого солдата.
Керівники парламенту і уряду Криму також відвідали Клінічний госпіталь інвалідів і ветеранів війни, які вносить великий внесок в охорону здоров`я і лікування ветеранів.
Крім того, сьогодні в Сімферопольському гарнізонному Будинку офіцерів відбулися урочисті збори і святковий концерт.
Глава уряду Криму Віктор ПЛАКІДА вручив групі військовослужбовців, що відрізнилися на службі, грамоти Ради міністрів АРК, подяки голови Ради міністрів і цінні подарунки.
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