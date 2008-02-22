Кримські податківці вилучили 95 ігрових автоматів на суму майже 1,9 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, 45 ігрових автоматів на суму 1 млн. 325 тис. грн. було вилучено в Сімферополі, оскільки послуги в ігровому залі надавалися без ліцензії Ради міністрів автономії.

В Алушті податківцями було виявлено подібне порушення вимог законодавства й вилучено 11 ігрових автоматів на суму близько 300 тис. грн.

У місті Саки через відсутність ліцензії уряду Криму співробітники податкової міліції вилучили 39 автоматів на суму понад 270 тис. грн.

«Вилучені товарно-матеріальні цінності передано на відповідальне зберігання. Матеріали за даними фактами буде направлено в суд», - повідомили податківці.