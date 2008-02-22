23 лютого на годину перекриють центр Севастополя

Завтра, 23 лютого, на годину припиняється рух транспорту в центрі Севастополя.

Як повідомляє Відділ у справах преси та інформації Севастопольскої МДА, в центрі біля меморіалу героїчної оборони Севастополя 1941-1942 рр. пройдуть урочисті заходи, присвячені Дню захисника Вітчизни

Рух транспорту припиняється по кільцю міста від площі Суворова до площі Лазарева на період з 9.00 до 10.00.