Координаційну раду демократичних сил створили у Севастополі

10 севастопольських міських організацій політичних партій і національно-демократичних громадських організацій підписали коаліційну угоду про створення Координаційної ради демократичних сил міста Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, в угоді, зокрема, говориться: „ми, представники демократичних сил міста Севастополя, відповідно до статті 36 Конституції України, виявляємо свою волю до широкого об’єднання політичних партій, українських громадських організацій для спільної діяльності в межах своїх статутів”. Керівним органом об’єднання буде Координаційна рада демократичних сил Севастополя, яку довірено очолювати голові громадської організації «Українська громада Севастополя» Мирославу МАМЧАКУ.

В угоді також наголошується, що новостворене громадсько-політичне об’єднання є відкритим „для приєднання інших політичних партій, громадських організацій».

Коаліційну угоду підписали лідери міських організацій політичних партій «НУ-НС», «Батьківщина», УРП «Собор», «КУН», громадські організації «Товариство української мови» імені Т.Г. Шевченка, Конгрес Українців Севастополя, Євроатлантичний вибір, Українська громада Севастополя, Правозахисна група, Фундація імені Т.Г. Шевченка.

Як зазначив в інтерв’ю УНІАН М.МАМЧАК, «після того, як нам нещодавно вдалося об’єднати громадські організації міста в єдиний український громадський рух під назвою «Українська громада Севастополя», в розмовах з керівниками національно-демократичних партій міста з’явилася ідея об’єднати українські громадський і партійний рухи Севастополя в громадсько-політичне об’єднання «Українська громада». За пропозиції представників партії було колегіально вирішено, що очолювати його мають представники саме громадських організацій, які є незалежними в своїх діях від політичних органів партій тощо».

Як вважає М.МАМЧАК, в перспективі новоутворене громадсько-політичне об’єднання як блок громадсько-політичних сил «Українська громада Севастополя» братиме участь у виборах до місцевих рад.