В Євпаторії сьогодні відбудеться курортно-туристичний ярмарок

Сьогодні в Євпаторії (Крим) відбудеться третій міжнародний курортно-туристичний ярмарок «Нове обличчя стародавнього курорту».

Як повідомили в прес-службі Євпаторійського виконавського комітету, ярмарок почнеться з відкриття скульптури музи історії Кліо. Крім того, буде організовано святкову програму за участю артистів театру на ходулях, артистів вогненного шоу, а також живих скульптур.

Гості ярмарку ознайомляться з євпаторійською сувенірною продукцією, що рекламує місто, побувають на презентації інвестиційного проекту «Євпаторія – плани і перспективи» та унікального каталогу курорту, в якому зібрана вся інформація про здравниці міста, туристичні фірми і сферу дозвілля.

Буде організовано «круглий стіл» за участю вчених, присвячений лікувальним чинникам Євпаторії. Також заплановано відвідини нового туристичного маршруту древньою Євпаторією.

«Родзинка» програми - відвідини провідних здравниць і пансіонатів, де можна на власні очі переконатися, які умови і можливості може надати курорт відпочивальникам», - зазначає влада Євпаторії.