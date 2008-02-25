Сімферопольці – з теплом і гарячою водою

На сьогоднішній день всі будинки в Сімферополі отримують теплопостачання.

Про це повідомив перший заступник мера Сімферополя Петро ПОЛТАВСЬКИЙ сьогодні на апаратній нараді в Сімферопольському міськвиконкомі.

«Проблем з подачею теплової енергії в місті немає. На вихідних тиск газу був 1,7 атмосфер. Такого ще не було. Зараз тиск – 0,6 атмосфер», - заявив перший віце-мер, повідомляє прес-центр міськради.

За словами П.ПОЛТАВСЬКОГО, також у всі будинки подається гаряча вода. «Якщо в якому-небудь будинку немає тепла або води, то це чисто внутрішньобудинкові проблеми», - відзначив він.

Так, наприклад, за інформацією голови Центральної райради Сімферополя Сергія ЦИБУЛЄВА, на вул. 1-ої Кінної Армії без тепла 10 будинків. В даний час там проводяться роботи.